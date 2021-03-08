Бывшая жена богатейшего человека планеты предпочла школьного учителя

Вашингтон, 8 марта. Маккензи Скотт, писательница, бывшая жена основателя основателя Amazon Джеффа Безоса и одна из богатейших женщин мира вновь вышла замуж, пишет The Wall Street Journal.

Избранником 50-летней миллиардерши Маккензи Скотт стал Дэн Джуэтт. Он преподает естественные науки в одной из частных школ в Сиэтле. Впервые пара публично упомянула о своем браке в субботу, 6 марта, в посте на сайте Giving Pledge.

«По счастливой случайности, я женат на одной из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в обязательстве передать огромное финансовое богатство, чтобы служить другим», – написал Дэн Джуэтт на сайте, где состоятельные люди клянутся принимать участие в благотворительности.

По данным источника, бывший муж Маккензи Скотт положительно описал ее нового избранника и признался, что рад за них. По словам Джеффа Безоса, Дэн Джуэтт «отличный парень».

Напомним, летом 2019 года Джефф Безос официально развелся со своей женой спустя 25 лет совместной жизни и отдал ей около 4% акций компании Amazon. В сентябре состояние Маккензи Скотт достигло в $68 млрд, ее признали богатейшей женщиной мира. Она пообещала тратить все на благотворительность, «пока сейф не опустеет».

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Джефф Безос уйдет с должности генерального директора компании Amazon. Он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров в третьем квартале 2021 года.