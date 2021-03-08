«Я платить не стану»: Боня ответила угрожающим слить ее фото шантажистам

Москва, 8 марта. Телеведущая, бывшая участница шоу «Дом — 2»Виктория Боня ответила угрожающим слить ее фото шантажистам, которые якобы завладели старым телефоном звезды.

Неприятной историей Боня поделилась в Instagram-сторис. По словам ведущей, ей позвонили некие люди, заявившие, что они якобы завладели старым телефоном звезды. Боня уточнила, что пока не понимает, «когда и где это произошло». Звезда отметила, что шантажисты требуют у нее деньги.

«Требуют от меня деньги. Но я знаю, что у меня ничего такого неприличного в телефонах нет. Но частная переписка, частные фотографии есть», — рассказала Виктория Боня.

Звезда «Дома — 2» обратилась к злоумышленникам, заявив, что отдавать им деньги не собирается, поскольку не располагает озвученными ими суммами.

«Те миллионы, которые вы просите, у меня их нет, и деньги нам с потолка не падают. Люди, очнитесь. Никаких денег, никаких миллионов я платить не стану», — подчеркнула Боня.

Звезда заверила, что готова действовать в рамках закона, если ее частная жизнь окажется достоянием общественности.

Ранее в эфире Первого канала в конце февраля вышел выпуск программы «Сегодня ночью», который был посвящен современным Золушкам. В студии появилась и Виктория Боня с рассказом о своем нелегком пути к успеху и славе. Однако зрителей и поклонников до глубины души тронул внешний вид звезды.

Ее фанаты оказались вдвойне разочарованы, ведь Боня ведет авторские курсы по сохранению красоты и молодости. Сама телеведущая заявляет, что виной плохому внешнему виду является лишний вес. Боня за год поправилась на девять килограммов, которые сказались и на овале лица.