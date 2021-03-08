В Швейцарии запретили носить паранджу в общественных местах

Женева, 8 марта. Референдум прошел 7 марта в Швейцарии, на котором граждане проголосовали за запрет ношения паранджи в общественных местах.

Инициатива, по которой людям будет запрещено скрывать свое лицо в общественных местах, была поддержана в 20 кантонах (штатах) из 26. Однако закон был принят с минимальным перевесом. За него проголосовали 51,21% участников, против — 48,79%. Новый запрет будет касаться всех людей, находящихся на территории Швейцарии. То есть это и местное население, и иностранцы. Они будут вынуждены открывать лицо в административных зданиях, заведениях общепита, магазинах, общественном транспорте и на стадионах.

В законе предусмотрены исключения. Они распространяются на места отправления религиозного культа, а также ситуаций, когда человеку нужно скрывать свое лицо по медицинским причинам, из-за суровой погоды или в целях безопасности.

«Сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания», — заявляет швейцарское правительство.

Общественный комитет, являющийся инициатором референдума, говорит, что благодаря новому закону правоохранительным органам будет легче бороться с правонарушителями, которые носят маски.

«Итоги референдума вызвали глубокое разочарование у мусульман, которые родились и выросли в Швейцарии», — заявил центральный исламский совет Швейцарии.

Представители совета подчеркнули, что новый закон — это дискриминация мусульман.

Правительство Швейцарии информирует о 364 случаях проявления побочных эффектов после вакцинации граждан от COVID-19, из них 16 исходов оказались летальными.