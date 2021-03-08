Елена Драпеко рассказала, как Россия опередила Европу в вопросе по правам женщин

Санкт-Петербург, 8 марта. Как Россия опередила Европу в вопросе по правам женщин и каким образом страна поддерживает международную солидарность женщин, рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, актриса Елена Драпеко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Несмотря на целый ряд сильных правительниц России, нужно отметить, что все они приходили к власти по праву родства. Вообще, женщина обрела малейшую независимость, когда получила право распоряжаться имуществом, а также отдельный паспорт. Хочу напомнить, что до середины XIX века жена была записана за мужем и не имела отдельного документа. А политическую независимость женщины получили вообще после 1917 года. Но в Европе ситуация была еще хуже. Там до середины XX века женщины были ущемлены в правах», — отметила она.

Именно в этой части Россия опередила Европу, подчеркнула политик. Кларе Цеткин она выразила отдельную благодарность за празднование международной солидарности женщин. Актриса отметила, что Россия это поддерживает. Так, Елена Драпеко напомнила, что в Санкт-Петербурге проводится Евразийский женский форум, в рамках которого встречаются руководители и депутаты большинства стран мира — женщины, которым удалось пробиться к власти.

Напомним, третий Евразийский женский форум пройдет в Северной столице в период с 13 по 15 октября 2021 года. Как отмечает Валентина Матвиенко, это не то мероприятие, которое проводится раз в три года. Это постоянная системная работа, направленная на решение проблем внутри страны и развитие женской повестки.

Ранее ФАН писал, что Матвиенко озвучила тему третьего Евразийского женского форума.