Президент Венесуэлы рассказал о самочувствии после прививки «Спутником V»

Каракас, 8 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не испытывает серьезных побочных последствий после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Сейчас он чувствует себя хорошо.

Подробностями о своем самочувствии политик поделился во время выступления, трансляция которого велась на его странице в Twitter. По его словам, побочных эффектов, кроме сонливости в первый день после инъекции, у него не проявлялось. Лидер даже пошутил, что теперь он может «отлично говорить по-русски».

«Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше... Сейчас я чувствую себя на все 100%», — отметил Мадуро.

Второй компонент вакцины президент республики получит 26 марта. Первый этап процедуры ранее прошли он и его супруга. После прививки политик поблагодарил за «Спутник V» на русском языке.