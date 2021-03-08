Гастроэнтеролог назвала категорию россиян, кому противопоказаны блины

Москва, 8 марта. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, кому в масленичную неделю не следует есть блины.

Диетолог отметила, что слишком увлекаться блинами не стоит даже тем, кто не жалуется на здоровье. Не следует «есть блины с пылу с жару», добавлять в тесто большое количество масла, промасливать блины при жарке. Наиболее безопасной порцией эксперт назвал три-четыре блина для мужчин и два-три блина для девушек.

Некоторым россиянам лучше совсем отказаться от лакомства, так как оно вызывает «напряжение ферментных систем».

«Противопоказанием является наличие в стадии обострения таких заболеваний, как панкреатит, холецистит, даже бескаменный и тем более каменный, язвенная болезнь желудка и, безусловно, первые недели обострения гастрита», — цитирует Дианову радио Sputnik.

Масленица считается одним из самых популярных традиционных славянских праздников. Время его наступления меняется в зависимости от даты Пасхи. Масленичная неделя в этом году начнется с 8 марта и закончится 14 марта.