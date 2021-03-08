Финны оценили привезенный из России УАЗ

Хельсинки, 8 марта. Финский журналист оценил советский внедорожник УАЗ-469, который выставили на продажу в Финляндии. Обзор на автомобиль публикует издание Ilta-Sanomat.

По данным портала, внедорожник попал в Финляндию со склада российской армии в Покрове. Автомобиль в отличном состоянии и может разогнаться до 100 километров в час. Но на УАЗе лучше ездить по лесным дорогам, отмечает автор. Судя по одометру, авто имеет пробег всего 800 километров.

Продавец отмечает, что в машине регулярно смазывали необходимые детали и меняли масло. У машины новые колеса. Во время пробной поездки были выявлены проблемы с одним из задних тормозов. Кроме того, необходимо заменить тормозной цилиндр.

Тест-драйв выявил в автомобиле другие преимущества.

«Если снять брезентовую крышу, получится кабриолет. Девушки в очередь будут выстраиваться, чтобы на таком прокатиться», — цитирует автора издание «ИноСМИ».

Ранее журналисты китайского издания Sina назвали лучшие внедорожники российского производства. Первым в списке стоит «УАЗ-Хантер», выпускаемый военным Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ).