Россиянкам на 8 Марта предложили сдать бывших в армию

Санкт-Петербург, 8 марта. Военный комиссариат Ленинградской области поздравил россиянок с Международным женским днем и в качестве подарка предложил «сдать» бывших возлюбленных в армию.

В опубликованном в аккаунте администрации Ленобласти в Instagram видеообращении начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов поздравил россиянок с 8 Марта и пожелал, чтобы их «всегда окружали настоящие мужчины». В качестве подарка он сделал им неожиданное предложение.

«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах», — сказал Хромов, отметив, что «настоящий мужчина должен иметь военный билет».

Российских женщин с 8 Марта ранее поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что жительницы страны несут в мир гармонию, красоту, нежность и безусловную материнскую любовь. Он выделил труд женщин-врачей, которые показали свой профессионализм и душевную щедрость в борьбе с пандемией коронавируса.