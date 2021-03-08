В МВД Украины сочли закрытие оппозиционных телеканалов «ударом» по России

Киев, 8 марта. Предпринятые властями, в частности СНБО и президентом Владимиром Зеленским, санкции против оппозиционных телеканалов на Украине — «большое потрясение» для России.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко. Украинский политик в разговоре с телеканалом «Обозреватель» назвал закрытие СМИ ударом по «аппарату российского влияния» на территории страны. Собеседник журналистов также высказал уверенность в ответных мерах со стороны Москвы, однако когда их ожидать и в какой степени, он предположить не смог.

«Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России... Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», — сказал Поцелуйко.

Киевские власти продолжают активно раскручивать инициативы, которые в будущем могут привести к тотальному внутреннему расколу. Государству необходимо отказаться от разрушительных ориентиров, считает политолог Андрей Ермолаев. Ермолаев убежден, что Запад продолжит «давить и брать свое», пока будет видеть бессилие украинских политиков, однако у правительства все еще остаются шансы улучшить положение государства.