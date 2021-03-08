Обновленный Samsung Galaxy A52 получит пылевлагозащиту класса IP67

Москва, 8 марта. Новый смартфон Samsung Galaxy A52 оснастили четверной камерой с основным датчиком движения на 64 Мп и экраном Infinity-O, устройство получило степень защиты от воды и пыли IP 67.

В Сети появились «живые» фото Samsung Galaxy A52, новинка на снимках презентуется во включенном и выключенном состояниях. Судя по фото, в комплекте с устройством идут блок питания, кабель и силиконовый чехол.

Новый Samsung Galaxy A52 с 5G станет усовершенствованной версией модели Galaxy A52 с LTE. По данным инсайдеров, устройство оснастят дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц и процессором Snapdragon 750 5G. Ориентировочная стоимость новинки составит около 450 евро. Версия без поддержки 5G будет стоить на 50 евро меньше.