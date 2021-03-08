ПФР напомнил россиянам о мерах поддержки для предпенсионеров

Москва, 8 марта. Россияне за пять или менее лет до наступления возраста для получения страховой пенсии считаются предпенсионерами. У них имеются определенные льготы, напомнили в отделе ПФР Тамбова.

Меры поддержки действуют для данной категории граждан в рамках программы диспансеризации и налогообложения, предоставляются скидки на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Льготы предусмотрены и в сфере занятости, сейчас у предпенсионеров есть право бесплатно переобучаться, а расторгнуть трудовой договор с ними возможно лишь в исключительных случаях. В противном случае работодателю грозит большой штраф.

Понятие «предпенсионеры» законодательно закрепилось в России в 2019 году. Оно появилось после подписания Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

О способах повысить размер будущей пенсии ранее рассказал финансист Александр Сафонов. Главным показателем он назвал сумму фиксированной выплаты — числа коэффициентов, накопленных на лицевом счете в Пенсионном фонде России (ПФР).