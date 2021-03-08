«Скопинский маньяк» получил почти два миллиона рублей за интервью после освобождения. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН жестко раскритиковала появление Виктора Мохова на ток-шоу и объяснила, как можно препятствовать распространению идеи совершения преступления.

Отметим, житель Рязанской области Виктор Мохов, который провел в колонии почти 17 лет за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, вышел на свободу. Один из федеральных каналов решил сделать из освобождения Мохова «инфобомбу». Сообщается, что Мохова чуть ли не из колонии забрала съемочная группа, которая отсняла шоу с его участием. Однако эта попытка вызвала широкий резонанс, и было решено отложить материалы до лучших времен. Несмотря на это, вышедший на свободу «скопинский маньяк» все же получил полтора миллиона рублей. Еще 350 тысяч ему заплатили за интервью одному из федеральных изданий.

«Нужно разговаривать с руководством телевидения, потому что возмутительно показывать маньяка и злодея на федеральных каналах. Более того, возмутительно показывать его как медийную персону. Я считаю, что это является преступлением перед нравственностью», — высказалась Елена Драпеко.

По ее мнению, участие Виктора Мохова в ток-шоу показывает комплекс Герострата. А реклама такого рода людей и идеи совершения преступления является преступлением перед зрителем. Поэтому такие передачи надо запретить. Для этого нужно применить власть в виде государственного комитета по СМИ, объяснила эксперт.

Ранее ФАН сообщал, Виталий Милонов нашел способ вернуть за решетку «скопинского маньяка».

