Лавров пожелал россиянкам на 8 Марта осуществления амбициозных планов

Москва, 8 марта. Министр иностранных дел Сергей Лавров присоединился к акции «Вам, любимые», в рамках которой поздравил жительниц России с 8 Марта.

Лавров отметил, что помимо вклада жительниц страны в сохранение уюта и поддержания домашнего очага, мужчины гордятся также профессиональными достижениями девушек и женщин.

«Неслучайно во все времена мужчины посвящали женщинам музыку и стихи, творили и создавали свои лучшие произведения с вашими именами на устах», — отметил министр и добавил, что женщины — главное вдохновение для мужчин.

Он пожелал россиянкам весеннего настроения и осуществления амбициозных планов. От лица мужской половины населения России министр пообещал приложить все усилия к тому, чтобы пожелание сбылось. Также недавно ФАН сообщил, что глава МИД дал оценку возможному сотрудничеству России с ЕС и заявил, что Россия была бы не против конструктивного сотрудничества.