Диетолог развенчала миф о пользе фруктов для похудения

Москва, 8 марта. Употреблять много фруктов, а также заменять ими обычные приемы пищи, худеющим не стоит. Подробнее об этом рассказала терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

Замена фруктами приема пищи ведет к нарушению липидного и углеводного обменов. Особенно негативно на здоровье скажется такая замена вечером, пояснила специалист в эфире радио Sputnik.

«Фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Вроде как «червячка заморили», есть не хочется. Но на этом фоне уровень лептина поднимается, и мозг перестает его чувствовать», — отметила диетолог.

Лептинорезистентность приводит к тому, что мозг утрачивает способность определять количество энергии, начинает ее экономить и запасать. В таком случае похудение невозможно, считает эксперт.

Диетолог советует употреблять фрукты до обеда, через час-полтора после завтрака. К ним также можно добавить овощи, чтобы получить пектиновые вещества и клетчатку.

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