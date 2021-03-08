Спасатели подтвердили отсутствие людей под завалами дома в Серпухове

Серпухов, 8 марта. Людей под завалами жилого дома, рухнувшего из-за взрыва бытового газа, не обнаружено. До этого из-под фрагментов здания извлекли 14-летнюю девочку, сейчас она находится в больнице.

Согласно предварительной версии, инцидент произошел в результате утечки газа. Мощности взрыва хватило для практически полного разрушения дома. На ночь жильцов расселят, заявили в администрации Серпухова. Источник в правоохранительных органах добавил, что точные причины взрыва устанавливаются.

«Под завалами больше никого нет. В момент взрыва в доме была 14-летняя девочка.», — передает ТАСС заявление из экстренных служб.

Пострадавшую девочку экстренно госпитализировали с места событий. Врачи диагностировали у нее ожоги. По факту происшествия прокуратурой и Следственным комитетом возбуждена проверка.