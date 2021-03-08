Биткоин вновь прошел отметку выше $51,6 тысячи

, 8 марта. Стоимость криптовалюты биткоин вновь растет. Ее стоимость вновь достигла 51,6 тысячи долларов.

Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 5% до 51 614 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk от 8 марта к 03:41 по Москве. Таким образом, цена криптовалюты постепенно возвращается к ранее установленному рекорду, передает RT.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать («добывать») любой пользователь — участник системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы.

Стремительный рост биткоина начался с первых чисел января 2021 года. В первом месяце он установил рекорд на уровне в 42 тысяч долларов, а в феврале достиг отметки выше 58 тысяч. После уверенного подъема и обновления исторического максимума стоимость биткоина неожиданно начала резко падать, а вместе с ней и стоимость остальных криптовалют.

Ранее специалист по экономике США в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как снижается роль доллара в России.