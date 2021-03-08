РФПИ планирует развернуть производство «Спутника V» в Италии

Москва, 8 марта. Российский фонд прямых инвестиций совместно со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech планируют развернуть производство вакцины «Спутник V» в Италии.

Рассказал об этом телеканалу Rai 3 глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что новый механизм производства позволит создать больше рабочих мест. Планируется, что производство в Италии будет запущено уже этим летом. До конца же текущего года будет произведено порядка 700 миллионов доз вакцины.

«Спутник V» является первым зарегистрированным препаратом на основе аденовируса человека. Сегодня российская разработка находится в десятке лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ.

Ранее стало известно, что производство вакцины российской разработки запустят и в Белоруссии. Планируется, что это случится уже в конце марта.

RT сообщал, что в Минобороны проинформировали о коронавирусе среди военных. По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 109 748 человек.