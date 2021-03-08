Названы причины для возврата автомобиля в автосалон

Москва, 8 марта. Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников рассказал, в каких случаях автомобиль можно вернуть обратно в салон.

Сдать транспортное средство в течение 15 дней с момента его получения можно, если в автомобиле выявлены технические недостатки.

«В том случае, если неполадки носят технический характер и не получены вследствие действий водителя или пассажиров, можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть полную стоимость авто или заменить на аналогичную модель этого же бренда, либо другой марки после перерасчета покупной цены», — сообщил агентству «Прайм» эксперт.

После 15 дней эксплуатации автомобиль можно вернуть в автосалон, при наличии трех условий — значительном недостатке, ремонте в превышающий 45 дней срок и сдаче на ремонт по гарантии каждый год.

Вернуть в автосалон или бывшему владельцу можно даже машину с пробегом. Для этого потребуется доказать, что у автомобиля поломка имелась уже до продажи. Прямым поводом расторгнуть договор купли-продажи является и скрученный пробег, «который встречается у каждого второго автомобиля на вторичном рынке», уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость 25 машин на российском авторынке увеличилась по итогам февраля 2021 года. Средний рост цен составил 2,1%.