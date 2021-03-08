Диетолог назвала главное отличие детокса от обычной диеты

Москва, 8 марта. Диетолог и нутрициолог Ксения Пустовая рассказала, чем детокс отличается от диеты и дала советы по применению методик похудения.

Эксперт отметил, что диеты используются для похудения или лечения. Придерживаться их надо долгое время или всю жизнь, либо при некоторых заболеваниях.

Детоксом (детоксикацией) называют комплекс биофизических и биохимических процессов в организме, которые направлены на выведение токсинов. Процесс имеет три стадии. На первых двух токсины обезвреживаются и переводятся в удобную форму для выведения. На третьей стадии токсины выводятся из тела. Детокс-программы, в отличие от диеты, применяются для очищения организма от лишней жидкости, ядов и токсинов.

Детокс подойдет всем людям, не имеющим ограничений в питании по показаниям. Медицинским термином диету обозначают как лечебный рацион, который может назначаться только врачом или диетологом, уточняет со ссылкой на Пустовую газета «Аргументы и факты».

Ранее врачи заявили, что полынь оказывает на организм положительный детокс-эффект. Но перед употреблением полыни нужно проконсультироваться с врачами для выяснения дозировок. Растение содержит вещество туйон, вызывающее судороги, предупреждают специалисты.