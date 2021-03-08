Флорист оценил предложение Жириновского запретить ввоз цветов из-за рубежа

Москва, 8 марта. Арт-директор компании «Флорист.ру» Серафима Олина прокомментировала предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского запретить ввоз цветов из-за рубежа.

Накануне Жириновский заявил, что необходимо запретить поставки из-за распространения инфекции. Политик уверен, что это связано с наличием во ввозимых цветах разных болезней: вирусов, бактерий и личинок насекомых. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.

Флорист в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что каждая партия проходит сертификацию на соответствие и отсутствие санэпидемнарушений. Каждая поставка цветов имеет документ, в котором это прописано. По ее словам, заявления Жириновского — на грани сумасшествия.

Олина также заявила, что запрет импорта цветов приведет к дефициту растений. Их популярность заметно выросла во время пандемии.

Портал по поиску работы и сотрудников SuperJob недавно выяснил в ходе исследования, сколько денег жители России планируют потратить в этом году на подарки к Международному женскому дню.