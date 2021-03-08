Онколог назвал главную опасность копченых колбасных изделий

Москва, 8 марта. Всего 50 граммов сырокопченой колбасы равны выкуренной пачке сигарет по концентрации канцерогенов.

Чрезмерное потребление копченой колбасы и других изделий из красного мяса может увеличить риск развития онкологических заболеваний и летального исхода. Об этом рассказал главный онколог «СМ-Клиника», д. м. н., профессор Александр Серяков агентству «Прайм».

«Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен», — рассказал специалист.

Сардельки, сосиски, ветчина и мясные консервы официально признаны канцерогенами первой группы. Регулярное употребление переработанного мяса повышает риск возникновения рака толстой кишки на 18%, ответил Серяков.

Симптомы рака на ранних стадиях трудно обнаружить. Некоторые признаки не вызывают недомогания, поэтому их игнорируют.

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