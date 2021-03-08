Социальные пенсии проиндексируют в России в апреле

Москва, 8 марта. Социальные и государственные пенсии россиянам проиндексируют в апреле на 2,6%, доплату могут получить около трех миллионов человек.

Социальные пенсии получают граждане, которые не имеют права на страховые выплаты по старости по причине отсутствия пенсионных коэффициентов и необходимого страхового стажа. Государственные пенсии выплачиваются по инвалидности, по потере кормильца и в других случаях. В результате индексации в России средний размер социальной пенсии вырастет до 9,9 тысячи рублей, средний размер выплаты инвалидам с детства повысится до 11,5 тысячи рублей, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам увеличится до 16 тысячи рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин рассказал изданию, что он не может найти ответ на вопрос, как сумма индексации соотносится с реальными ценами на зафиксированные в потребительской корзине пенсионера продукты.

«Столь незначительный размер индексации связан с тем, что социальные пенсии полагаются людям, которые нигде и никогда не работали, не имеют трудового стажа, и которым ранее государство отказало в праве на страховую пенсию. Среди них, помимо граждан с инвалидностью, вдов военнослужащих и тех, кто потерял кормильца, масса персонажей, ассоциирующихся со стрекозой из басни Крылова «Стрекоза и муравей», — отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Ранее первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлика рассказал россиянам о способе увеличить пенсию до 50 тысяч рублей в месяц. Для этого необходимо ежемесячно перечислять НПФ по 10 тысяч рублей в течение 30 лет, уточнил эксперт.