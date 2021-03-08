Банкиры оказались в числе профессий с неоправданно высокой зарплатой

Москва, 8 марта. Россияне в рамках опроса рассказали, зарплаты людей каких профессий можно назвать неоправданно высокими.

Больше половины жителей РФ считают, что политики имеют неоправданно высокие зарплаты. Такое мнение выразили 79% жителей России. Еще 61% считают, что слишком большая зарплата у банкиров. Четверть опрошенных россиян заявили, что полицейским за работу слишком много платят, и еще 14% респондентов назвали доход программистов неоправданно высоким. Об этом сообщает РБК.

Исследование провела компания Ipsos. Около 71% участников опроса отметили, что у соцработников слишком маленькая оплата труда. На один процент меньше проголосовали за зарплату медсестер и 69% выразили мнение, что у сотрудников яслей и нянь слишком низкая заработная плата. Еще 63% считают, что труд учителей оценивается недостаточно высоко.

Оправданной посчитали зарплату у компьютерных инженеров/программистов (60%), сотрудников магазинов или ассистентов (57%). И лишь 10% опрошенных посчитали оправданной зарплату у политиков.

Постепенное увеличение зарплат может ожидаться в России при благополучном развитии ситуации с пандемией. Этот процесс будет зависеть от многих неэкономических обстоятельств.

Уровень оплаты труда россиян увеличивался и в 2020 году, отметил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау. К концу 2021 года уровень безработицы может вернуться к докризисным 4,7%. Об этом ранее сообщало Федеральное агентство новостей.