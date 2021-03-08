Елена Драпеко жестко раскритиковала китайскую версию фильма «А зори здесь тихие»

Стоит ли запретить ремейки легендарных фильмов, и почему Китаю не удалось переснять легендарный фильм «А зори здесь тихие», рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Мне не нравятся ремейки, по-моему, еще ни одного удачного ремейка не было. Поэтому я бы сказала — руки прочь от классики! Я считаю, что не надо трогать то, что народ любит. Авторы ремейков просто хотят заработать на чужом бренде. Например, китайцы сняли 20 серий «А зори здесь тихие». Это был страшный ужас. Но мы были вынуждены показать этот фильм по телевидению в год Китая, потому что был договор», — рассказал Елена Драпеко.

Она также отметила, что в китайской интерпретации было скопировано все, даже мизансцены, но фильм, как таковой, не получился.

«Он размыт и абсолютно неинтересен. Там только музыка хорошая. Поэтому, я считаю, что желание собрать кассу на чужом бренде очень вредное. Для этого должна быть введена политика министерства культуры. Именно ему поручено выполнять национальную политику в области кинематографа», — объяснила актриса.

Однако она подчеркнула, что нельзя полностью запрещать возможность делать ремейки, потому что «кто-то гениальный может что-то снять, но это будет запрещено».

Елена Драпеко также отметила, что она против раскрашивания старых фильмов. По ее мнению, в черно-белом кино была своя эстетика, а раскрашивание фильмов «является полной безвкусицей».

Ранее ФАН сообщал, Елена Драпеко рассказала, почему Минкульт дает деньги на плохое кино.