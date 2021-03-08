Работники секс-услуг вышли на протест против ограничительных мер в Бельгии

Брюссель, 8 марта. Десятки работников сферы сексуальных услуг вышли на демонстрацию в Брюсселе, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам из-за введенных в связи с пандемией ограничений.

Акция проходила 7 марта в районе Северного вокзала Брюсселя недалеко от местного «квартала красных фонарей». Демонстрация была организована независимой Ассоциацией работников сферы сексуальных услуг в Бельгии.

Акция оказалась малочисленной. Рядом с протестующими находились несколько полицейских, однако в происходящее они не вмешивались.

Проституция в Бельгии не запрещена законом, но в качестве одной из мер по борьбе с пандемией коронавируса на эту деятельность был введен временный запрет.

В конце января Бельгия ужесточила введенные из-за коронавируса ограничения. В том числе бельгийские власти запретили необязательные поездки за границу.