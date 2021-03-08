Блогер Дава на подъемнике поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта

Москва, 8 марта. Известный под псевдонимом Дава рэпер и блогер Давид Манукян поздравил россиянок с 8 Марта, поднявшись с цветами в руках на подъемнике.

Блогер приехал на машине с подъемным механизмом в один из спальных районов Подмосковья. С коробками с цветами он поднялся на высоту нескольких этажей и вручил открывшей окно женщине букет. Цветы предназначались мужчине, чтобы тот «завтра неожиданно» поздравил избранницу, сообщает StarHit. После Дава постучал и в другие окна.

В конце акции рэпер устроил во дворе дома небольшое выступление, исполнил несколько песен и раздал местным жителям оставшиеся цветы.

Женщин с 8 Марта ранее поздравили находящиеся на борту МКС российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Видео с поздравлениями космонавтов было опубликовано на сайте Роскосмоса.