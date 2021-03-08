Москва, 8 марта. Яблоки являются самым полезным при похудении фруктом, которые можно употреблять даже во время диеты.

Благодаря своим органическим кислотам этот фрукт уничтожает гнилостную микрофлору, в том числе в человеческом организме, заявила нутрициолог, спортивный диетолог, телеведущая Зина Руденко в беседе с Nation News.

«Базовым источником витамина С в армии является картофель, который содержит 40 мг на 100 грамм витамина С. При однократной варке в течение 20 минут, 50% витамина С остается», — отметила специалист.

Лучше всего внести в рацион богатые на витамины мандарины, апельсины и грейпфруты. Отказаться следует от ананасов, которые не только содержат большое количество сахара, но и бромелайн — вещество, ускоряющее расщепление белков.

Сравнивая влияние на организм сметаны и майонеза, Руденко напомнила, что продукт на растительных жирах в несколько раз калорийнее, чем сметана, которая является источником молочной кислой микрофлоры, информирует Федеральное агентство новостей (ФАН).