Цена нефти марки Brent превысила 70 долларов за баррель

Москва, 8 марта. Цена североморской нефтяной смеси марки Brent впервые с 8 января прошлого года превысила 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 02:02 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 70,78 доллара за баррель. Рост составил 1,78%. Стоимость апрельских фьючерсов западнотехасской нефти WTI поднималась на 1,72%, достигнув порога в 67,41 доллара за баррель.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, почему нефть марки Brent продолжает дорожать. Тенденцию аналитик объяснил результатами недавней встречи стран ОПЕК+, по итогам которой эксперты ожидали рост объемов добычи.