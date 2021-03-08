Православные россияне встретят Масленицу перед началом Великого поста

Москва, 8 марта. Православные верующие в понедельник, 8 марта, начинают праздновать неделю Масленицы.

Масленичная или сырная неделя является последней перед началом Великого поста. Она составляет подвижную часть календаря и зависит от даты Пасхи — главного христианского праздника. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, то есть в 2021 году она будет проходить с 8 по 14 марта, передает РИА Новости.

«Наступающая неделя называется мясопустная: мы не вкушаем ничего мясного, но все остальное мы едим. А потом уже пост. Церковь плавно, в щадящем режиме вводит человека во время поста. Пост предваряется Прощеным воскресеньем, это как раз завершение Масленицы», — заявил священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.

Раньше во время Масленицы часто ходили в гости «к теще на блины». В преддверии Прощеного воскресенья, например, можно попросить прощения и помириться.

Варенье и жирные начинки в блинах можно заменить свежими ягодами, фруктами, а также сметаной с низким процентом жирности. Об этом ранее рассказала диетолог Антонина Стародубова.