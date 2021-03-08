Диетолог Руденко рассказала о полезных продуктах в своем холодильнике

Москва, 8 марта. Спортивный диетолог Зина Руденко рассказала о наборе полезных продуктов в своем холодильнике.

В холодильнике эксперта всегда есть сыр, творог, зелень, репчатый и зеленый лук, яйца и яблоки. Вместо майонеза Руденко использует сметану и регулярно приобретает горький шоколад, индейку и говядину. Кроме того, в холодильнике худеющего вполне может присутствовать картофель, сообщила Руденко изданию «Слово и Дело».

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что некоторые виды растительного масла несут серьезную опасность для здоровья. Трансжиры в маргарине и продуктах с ним могут стать угрозой для здоровья человека, поделился эксперт.