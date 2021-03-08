«Он больной был»: соседи рассказали об убийце семьи в Подмосковье

Москва, 8 марта. Обвиняемый в расправе над женщиной и тремя детьми в подмосковном Ликино-Дулево страдал нарушениями психического здоровья. Подробности о его состоянии раскрыли соседи погибшей.

Знакомые 45-летней бабушки троих внуков в беседе с журналистами выразили уверенность в наличии у задержанного проблем с психикой. Он принимал неизвестные лекарства, а иногда вел себя провокационно и странно. Также они лестно высказались о матери убитых детей восьми, трех и двух лет.

«Он больной был, таблетки пил. Летом вон, пожалуйста, загорал у нас на детской площадке», — отметил из соседей.

Подозреваемого быстро задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний племянник убитой женщины. Расследование под личный контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.