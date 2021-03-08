Космонавты прислали россиянкам теплые поздравления с 8 Марта с орбиты

Москва, 8 марта. Находящиеся на борту МКС российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с 8 Марта, пожелав им радостных дней и семейного тепла.

Женщины, как отметил Рыжков, делают этот мир лучше и добрее. Кудь-Сверчков пожелал всем россиянкам 8 марта услышать слова любви и почувствовать заботу близких. Видео с поздравлениями космонавтов было опубликовано на сайте Роскосмоса.

«Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом», — подчеркнул Кудь-Сверчков.

В Международный женский день российские космонавты будут работать. У них запланирована герметизация второй трещины в модуле «Звезда».

Российских женщин с 8 Марта поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал им успехов, здоровья, счастья и больше поводов для радости.