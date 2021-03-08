Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19

Москва, 8 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщение газеты Wall Street Journal о том, что к «кампании по дезинформации» вакцин от коронавируса причастна Россия.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — заявил Песков Wall Street Journal.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что негативные публикации о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» можно увидеть «каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ».

Со ссылкой на источник газета сообщила, что спецслужбы РФ якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин от коронавируса разработки Pfizer и других препаратов при помощи СМИ в Сети. В качестве «напрямую» связанных с российскими спецслужбами упоминались издания Oriental Review, New Eastern Outlook, Rebel Inside и News Front. Конкретных доказательств связей ресурсов и их публикаций с Россией источник газеты не привел.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поднялась на второе место по количеству одобривших ее применение стран, сообщает RT. При этом российский препарат обогнал вакцину от Pfizer/BioNtech.

Австрийские власти ранее на время остановили вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca из-за смерти одного человека после введения инъекции.