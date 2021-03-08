Елена Драпеко: Российскому кинематографу не надо оглядываться на Голливуд

Голливуд принял решение о введении квотирования. Так, новые правила направлены на борьбу с притеснениями в адрес женщин, расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями. Стоит ли России перенимать западный опыт и приспосабливаться к системе голливудского квотирования, рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, новые голливудские стандарты кино будут касаться только главной и самой желанной категории «Лучший фильм» на премии «Оскар». Они начнут действовать для картин, которые будут выдвигаться на главную кинопремию в 2024 году.

«Я считаю, нам не надо оглядываться на Голливуд. По-моему, они там совсем сошли с ума и по гендерной политике, и по национальной политике. Я как председатель попечительского совета фестиваля «Киношок», могу сказать, что в России появился новый тип кино — национальное кино территории. Так, например, якутское кино уже пробилось на мировой экран», — сообщила Елена Драпеко.

По ее словам, на многих кинофестивалях якуты, которые снимают кино про себя самих, стал интересны миру. Также на фестивале «Киношок» победил башкирский фильм «С любовью из Уфы».

«Это кино, которое башкиры сами про себя сняли. Буряты тоже привезли художественный фильм о себе любимых. Однако, если бы русские такое сняли, то представители других национальностей на нас 200 лет потом обижались бы. Но сами над собой они с удовольствием смеются. И фильмы у них получаются хорошими и интересными», — подчеркнула эксперт.

Ранее ФАН сообщал, режиссеры объяснили феномен «якутского Голливуда».