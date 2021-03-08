Манчестерское дерби завершилось уверенной победой Юнайтед

Манчестер, 8 марта. В чемпионате Англии по футболу прошел матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Гости забили два безответных мяча, чем прервали беспроигрышную серию «Горожан» в 21 матч.

В английской Премьер-лиге прошло «манчестерское дерби», в котором играли команды, занимающие две верхние строчки в турнирной таблице. Об этом сообщает телекомпания BBC.

До этого матча «Манчестер Сити» уверенно шли к чемпионству, имея 21 победу кряду, за счет чего обеспечили 14-очковый отрыв от своих соседей по городу. Однако «Манчестер Юнайтед» были не согласны отпускать своих прямых конкурентов еще дальше.

Изменение счета на табло не заставило себя долго ждать. На первой же минуте Габриэль Жезус сфолил в своей штрафной на Энтони Марсьяле. Судья назначил пенальти, который в очередной раз был уверенно реализован Бруно Фернандешем. Для португальца это был 16 гол в сезоне, 8 из которых были забиты с 11-метровой точки.

«Манчестер Сити» пытались сравнять счет, но поплатились за свой напор в начале второго тайма, когда защитник Люк Шоу увеличил счет после передачи Маркуса Рэшфорда. В оставшееся время «Горожане» много атаковали, но «Красные дьяволы» были надежны в обороне, за счет чего завершили матч с победным счетом, 0:2.

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