Большинство женщин-руководителей в России работают сверхурочно в период пандемии

Москва, 8 марта. Большинство женщин-руководителей (95%) в России работают больше, чем нужно, информирует рекрутинговая компания Hays.

«Известия» пишут, что исследование проводилось в сентябре–ноябре 2020 года. Всего в нем приняли участие 206 топ-менеджеров и владельцев международных и российских компаний, из которых 16 — женщины. Авторы исследования заявили, что 50% женщин-руководителей работают больше, чем нужно, поскольку хотят успеха своей компании.

Также они в период пандемии работали и продолжают работать сверхурочно. При этом 62% респонденток перерабатывают более шести часов в неделю, а 20% — более 16 часов.

Лично в условиях кризиса с профессиональным выгоранием столкнулись 46% опрошенных. Еще 34% наблюдали случаи выгорания у коллег. Более 80% уверены, что достичь карьерных успехов, соблюдая баланс между работой и личной жизнью, реально.

Психолог назвал 14 признаков эмоционального выгорания. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.