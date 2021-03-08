Пьяный лихач на Mitsubishi сбил девушку в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 8 марта. Авария произошла на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал "Мегаполис".

Как сообщает источник, поздно вечером водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода, а после врезался в опору освещения. По предварительным данным, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии.

Пострадавшей оказалась девушка, ее личность устанавливается. Медики приняли решение о ее госпитализации. Точной информации о ее состоянии здоровья не предоставляется.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало о смертельном ДТП, которое произошло на дороге, ведущей в поселок Янтарный Калининградской области. Погибли три человека. Видеозапись с места аварии попала в социальные сети.