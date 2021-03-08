Названы главные причины предстоящего роста цен на продукты в США

Вашингтон, 8 марта. Американские эксперты предупредили о росте цен на продукты питания.

Резкое похолодание в Техасе в прошлом месяце привело к росту цен на бензин, что в свою очередь привело к росту цен на продукты в США. Об этом сообщают финансовые аналитики школы менеджмента имени Уитмена (Сиракузский университет), передает ABC News.

Помимо этого, подорожание продуктов питания может произойти из-за пандемии, которая спровоцировала сбои в цепочках поставок. В среднем по США галлон бензина стоит 2,74 доллара, что на 31 цент больше, чем месяц назад.

Ранее ФАН рассказал, что экономика Бразилии показала худшие результаты за последние 30 лет. Номинальный ВВП Бразилии в прошлом году упал на 4,1%. Сокращение экономики страны стало самым резким с 1990 года.