Тысячи женщин-полицейских будут охранять марши 8 марта в Мехико

Мехико, 8 марта. Крупный контингент сотрудниц полиции планируют привлечь к обеспечению безопасности на приуроченных к Международному женскому дню маршах в столице Мексики, сообщили власти Мехико.

В городе в понедельник, 8 марта, в знак протеста против насилия в отношении женщин пройдут два шествия. Ожидается, что участвовать в акциях будут как минимум несколько тысяч человек.

«Управление общественной безопасности Мехико задействует 1,7 тыс. женщин-полицейских на всем пути (следования протестующих. — Прим. ФАН), 600 человек из подразделения «Афина», а также 400 сотрудниц дорожной полиции», — сообщили власти Мехико в Twitter.

Городские власти призвали участников манифестаций не допускать актов вандализма и воздержаться от насилия.

Ранее в вооруженном нападении в штате Халиско погибли 11 человек. Огнестрельные ранения также получили женщина и ребенок, им оказали медицинскую помощь.