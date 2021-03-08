В СК РФ прокомментировали убийство четверых человек в Подмосковье

Москва, 8 марта. В подмосковном городе Ликино-Дулеве мужчина убил женщину и троих детей. Тела с ножевыми ранениями были найдены в квартире.

Мать детей обратилась в полицию, сообщив, что ей не открывают дверь в ее доме. После вскрытия квартиры, были обнаружены тела 45-летней матери и троих ее внуков, трехлетних братьев-близнецов и их восьмилетней сестры, с колото-резанными ранами.

Правоохранители быстро установили подозреваемого, которым оказался 32-летний племянник убитой. По горячим следам его задержали. Медики установили у него психологическое расстройство.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил под личный контроль расследование дела по факту убийства четырех человек в подмосковном городе Ликино-Дулеве.