Лондон, 8 марта. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл в интервью с телеведущей Опрой Уинфри расскажут о королевских тайнах. Эксперты считают, что герцог и герцогиня Сассекские так мстят.

В интервью для Опры Гарри и Меган расскажут, почему решили покинуть Букингемский дворец и переехать в Калифорнию. Запись разговора будет опубликована сегодня, 7 марта, но его уже можно считать скандальным. Об этом сообщает издание Reuters.

«Я готова говорить», — сказала Меган в опубликованном в пятницу отрывке.

Недоброжелатели известной пары говорят, что они хотят только популярности без самоотдачи, которой она требует. Сторонники утверждают, что устаревший британский институт накинулся на современную женщину, которая относится к двум расам. Однако эксперты считают, что интервью нанесет ущерб королевской семье, как и развод принцессы Дианы и принца Чарльза.

«Интервью — это форма мести. Связующим звеном в умах людей могут быть только постоянные взаимные нападки Чарльза и Дианы, которые нанесли огромный ущерб монархии в 1990 годы», — подчеркнул королевский комментатор Ричард Фитцуильямс.

Скандальная беседа Опры с Гарри и Меган — это первое громкое интервью после того, как принцесса Диана в 1995 году рассказала телеканалу BBC о своих отношениях с принцем Чарльзом. Ситуация накаляется еще и по той причине, что на момент публикации интервью 99-летний принц Филипп, муж королевы Елизаветы II и дедушка Гарри, находится в больнице после операции на сердце.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что в Букингемском дворце уверены, что принц Гарри объявил войну.