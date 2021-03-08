Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Москва, 8 марта. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта.

В Международный женский день российский президент отметил, что жительницы страны несут в мир гармонию, красоту, нежность и безусловную материнскую любовь. Он также выделил труд женщин-врачей, которые показали свой профессионализм и душевную щедрость в борьбе с пандемией коронавируса.

«Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, — все это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания», — сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил всех женщин-врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек, которые спасают в красных зонах больных. Он пожелал жительницам России успехов, здоровья, взаимопонимания с близкими и много причин для радости и улыбок.

Международный женский день — это, прежде всего, праздник почитания, уважения и любви к самым лучшим представителям человечества — женщинам. Советский и российский актер, режиссер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис так ответил в беседе с корреспондентом ФАН на вопрос, что для него означает 8 Марта.