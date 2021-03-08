Возможной причиной пожара на Оби могла стать искра рыбацкого снегохода

Сургут, 8 марта. Искра от рыбацкого снегохода названа предварительной причиной возгорания на реке Оби после выхода из строя трубопровода в Ханты-Мансийском автономном округе.

Пожар произошел на подводном участке продуктопровода под Нижневартовском в результате пропуска широкой фракции легких углеводородов, уточнил источник в компании «СибурТюменьГаз». Огонь удалось быстро локализовать. Ближайший населенный пункт находится в более чем 40 километрах от очага возгорания. Угрозы для здоровья людей и окружающей среды нет.

«По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода «Буран», на котором передвигались рыбаки», — сообщили в администрации Сургута.

В мэрии на фоне инцидента призвали граждан воздержаться от ловли рыбы в акватории Оби и выхода на лед. Во избежание трагических случаев на месте событий организовано патрулирование.

Качество воды в реке в результате аварии не пострадало. Администрация города Мегиона в ходе исследования образцов не выявила нарушений, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.