Назван неожиданный симптом рака желчного пузыря

Лондон, 8 марта. Потемнение мочи и другие безобидные симптомы могут оказаться сигналом развития рака желчного пузыря, сообщили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Более темная моча может быть признаком болезни, особенно если она сопровождается бледным стулом», — сообщили медики.

Кроме того, симптомом заболевания могут оказаться «жар или дрожь», высокая температура, кожный зуд. Рак желчного пузыря может влиять на процесс пищеварения и вызывать «тянущее ощущение» в правой части живота и сильное вздутие.

Наиболее частым фактором риска заболевания являются воспаление и камни в желчном пузыре.

Ранее сообщалось, что ароматические свечи содержат лимонен, который превращается в формальдегид при контакте с воздухом. Соединение значительно повышает риск развития онкологических заболеваний.