«Атлетико» и «Реал Мадрид» сыграли в ничью в 26 туре испанской Ла Лиги

Мадрид, 8 марта. Футбольный матч между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» состоялся 7 марта. Команды не смогли выявить победителя, обменявшись по одному забитому голу.

В чемпионате Испании по футболу проходит 26 тур, в рамках которого встретились две мадридские команды — «Реал» и «Атлетико». Оба клуба претендуют на чемпионство, но «матрасники» занимают первую строчку на протяжении всего чемпионата. Об этом сообщает телеканал BBC.

Счет был открыт уже на 15 минуте, когда уругваец Луис Суарес после передачи Маркоса Льоренте ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот. После этого подопечные Диего Симеоне уже традиционно «засушили» игру. Опасных голевых моментов практически не было, вся игра свелась к борьбе в центре поля. Однако «Реал» все же получил свой шанс на 88 минуте, когда полузащитник Казимиро и нападающий Карим Бензема разыграли комбинацию, которая закончилась точным ударом для французского игрока. Это первый его гол после перенесенной в феврале травмы.

Матч закончился со счетом 1-1, и этот результат наиболее удобен для каталонской «Барселоны». Накануне она обыграла «Осасуну» и теперь отстает от «Атлетико» всего на 3 очка, опережая «Реал» на два пункта, хотя до 26 тура «каталонцы» шли на одной строчке со «сливочными».

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