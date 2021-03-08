В Экваториальной Гвинее прогремели взрывы

Бата, 8 марта. В городе Бата в Экваториальной Гвинее прогремело четыре мощных взрыва. Причина происшествия неизвестна. Погибли минимум 17 человек, всего пострадали не меньше 500 гвинейцев.

Как сообщает издание Reuters, в Бата, самом густонаселенном городе Экваториальной-Гвинеи, прогремело несколько взрывов. Причина выясняется местными службами. Местные телеканалы показали, как из-под обломков домов достают пострадавших. Правительство призвало граждан срочно стать донорами крови, чтобы помочь раненым. Поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими.

Местная радиостанция Macuto сообщает, что всех людей, находящихся в радиусе четырех километров от эпицентра взрывов, эвакуируют, поскольку есть риск радиоактивного следа в дыме. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг заявил, что из-за серии взрывов погибли не менее 17 человек, 500 получили ранения. В заявлении по национальному телевидению глава государства отметил, что взрывы были вызваны небрежным использованием динамита на базе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что 18 мирных жителей погибли в результате взрыва в сирийской провинции Хама.