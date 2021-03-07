Пушков заявил, что Facebook взял на себя функции цензора

Москва, 7 марта. Facebook взял на себя функции цензора, заблокировав доступ к информационным материалам некоторых российских СМИ, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ отметил, что Facebook берет на себя функции выяснения обстоятельств появления и достоверности материала. По словам Пушкова, определение достоверности публикаций не является задачей сетевой компании.

Сенатор добавил, что соцсети не имеют соответствующих полномочий и присваивать себе функции «контролеров информации» не могут. Пушков напомнил, что если кто-то считает себя пострадавшим, он может подать на СМИ в суд.

«Если РБК и другие СМИ ошиблись, то украинские структуры могут подать в суд на них как на территории России, так и на территории Украины, могут опровергнуть это, сделать соответствующее заявление, дезавуировать, доказать, если это доказуемо и действительно была совершена ошибка», — сообщил ТАСС Пушков.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к опубликованным российскими СМИ информационным материалам, сообщает RT. В ведомстве заявили, что действия соцсети «являются актом цензуры» и «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».

Соцсеть Facebook заблокировала статьи сразу нескольких российских СМИ, которые освещали задержание в Воронеже сторонников украинской радикальной группы, информирует INFOX.