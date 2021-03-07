Экс-помощника президента Абхазии арестовали за незаконное хранение оружия

Сухума, 7 марта. Сухумский городской суд принял решение по уголовному делу бывшего помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы, которого обвиняют в незаконном хранении оружия.

Ахра Авидзба обвиняется по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии «Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору». В группу лиц, кроме экс-помощника президента Абхазии, входят его пятеро друзей.

Судебное разбирательство об избрании меры пресечения проходило в здании службы госбезопасности республики. По решению судьи Леварса Багателии, Авидзба будет помещен под арест до 5 апреля. Место отбывания наказания не уточняется.

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