Bloomberg предсказал колоссальные убытки ЕС из-за «вялых» темпов вакцинации

Нью-Йорк, 7 марта. Убытки Евросоюза могут достичь 100 млрд евро из-за того, что инвесторы беспокоятся по поводу «вялых» темпов вакцинации.

Вопреки ожиданиям, борьба с коронавирусом проходит медленней, что не дает начать восстанавливать экономику и тормозит работу бизнеса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Более того, инвесторы переживают из-за роста заболеваемости COVID-19 в Евросоюзе, так как это может помешать их стратегии. Европейские фонды беспокоятся из-за оттока капитала третью неделю подряд. Европе нужно ускорить темпы внедрения вакцин для победы над вирусом, но этому мешает бюрократия и противоречия властей, об этом заявил стратег фонда Principal Global Investors Симу Шах.

Дозы первой партии вакцины от коронавируса «Спутник V» останутся в Словакии. Препарат не будет возвращен в Россию, к чему призывают отдельные лица в правительстве. Об этом ранее заявил премьер-министр республики Игорь Матович.