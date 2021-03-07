Американский политолог Хумински призвал администрацию Байдена понять Россию

Вашингтон, 7 марта. Глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински рассказал, как США следует думать о России. Об этом сообщает The Hill.

По мнению американского политолога, нужно чтобы стратегия администрации нового президента США Джо Байдена начиналась с глубокого понимания интересов России, ее мощи и поступков, а не исходила из того, что «в их основе» лежат структурный упадок, уязвимость, слабость или «какие-то другие недостатки». Специалист уверен, что это поможет построить более дальновидную политику.

«В последние годы мы наблюдали реальное применение российской мощи на местах, и ее успех заслуживает внимания и требует пересмотра нашего мнения о возможностях Москвы. Россия захватила Крым практически без конфликта (и, конечно, с минимальной реакцией Запада), поддерживает конфликт на востоке Украины и проводит зарубежные операции в Сирии», — отметил Хумински.

Политолог подчеркнул, что существуют различия между тем, какая Россия на самом деле и как ее описывают. Хумински призвал понять и принять РФ, но уточнил, что понимание не означает признание.

Ранее Хумински заявил, что Вашингтон должен наращивать сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом и контролю за вооружениями. Это сотрудничество снизит общий градус напряженности между государствами, считает политолог.